نتنياهو: إسرائيل ستستورد من المناطق الحرة في دولة الإمارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة تلفزيوينة يوم الاثنين، إن إسرائيل ستستورد من المناطق الحرة في دولة الإمارات.

وأضاف: "نعرف أننا سنحصل على أسعار جيدة".

والمناطق الحرة في دولة الإمارات يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها وفق قواعد تنظيمية قليلة كما يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية بنسبة 100 بالمئة في الشركات.

وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس أنهما ستقومان بتطبيع العلاقات بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز