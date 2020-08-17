أوكرانيا.. عمدة مدينة أومان يرابط في خيمة عند مقر زيلينكسي بسبب يهود الحسيديم

وصل عمدة مدينة أومان الأوكرانية إلى مقر رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف للمطالبة بلقائه لتحذيره شخصيا من مخاطر توافد جماعي مرتقب ليهود الحسيديم على مدينته من إسرائيل.

وقال ألكسندر تسيبري في فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك": "وصلت إلى مكتب الرئيس، وكتبت طلبا بلقائه على وجه السرعة. المسألة تتعلق بحياة وصحة سكان أومان. أدرك أن الرئيس شخص مشغول للغاية، فلا دعي للإسراع".

وتابع: "أحضر لي الأصدقاء خيمة سياحية، وحقيبة نوم وسجادة سياحية. ومعي ماء وكل ما أحتاجه. سأنتظر السيد الرئيس هنا".

وأضاف في تصريح صحفي: "ربما لا يعرف وأريد إبلاغه بزيارة الحجاج لمدينتنا في 19 سبتمبر للاحتفال برأس السنة. أريد أن أشرح له الوضع في أومان ومشاعر سكانها، أريد أن أحذر من العواقب غير المتوقعة التي قد يتعرض لها الحجاج الوافدون إلى المدينة".

وشدد على أن يهود الحسيديم، سيصلون من إسرائيل التي تعتبر ضمن "المناطق الحمراء" من حيث خطورة تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن قال تسيبري، إنه مستعد لاتخاذ "إجراءات راديكالية" في حال توافد جماعي للحجاج الحسيديم إلى المدينة، وصولا إلى إغلاقها.

وتشهد مدينة أومان سنويا وصول الآلاف من يهود الحسيديم للاحتفال برأس السنة اليهودية وزيارة قبر مؤسس إحدى تيارات الحسيدية الحاخام ناخمان، الذي عاش في الفترة 1772-1810.

وسبق أن حذر تسيبري من أن استقبال الحجاج اليهود في العام الجاري بشكله التقليدي أمر مستحيل بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع أن يصل من 5 إلى 10 آلاف من يهود الحسيديم إلى أومان للاحتفال بعيدهم ما يثير قلقا لدى سلطات أوكرانيا وإسرائيل على حد سواء.

المصدر: نوفوستي