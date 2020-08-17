وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى يطالبون بتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة

طالب وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين بالتنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة.

وأكد وزراء مالية مجموعة السبع أنهم وافقوا على دراسة خيارات إضافية للدول المنخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بأن وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للشعب اللبناني، مضيفة أنهم ناقشوا دعما لشعب لبنان.

المصدر: وكالات