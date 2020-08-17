 
مباشر

وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى يطالبون بتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة

أخبار العالم

وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى يطالبون بتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojmt

طالب وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين بالتنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق سداد ديون البلدان الفقيرة.

وأكد وزراء مالية مجموعة السبع أنهم وافقوا على دراسة خيارات إضافية للدول المنخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بأن وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا تقديم الدعم للشعب اللبناني، مضيفة أنهم ناقشوا دعما لشعب لبنان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا