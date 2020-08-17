ترامب: الوضع في بيلاروس رهيب ونراقب الوضع عن كثب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع رهيب في بيلاروس، حيث انطلقت احتجاجات بعد الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تراقب الوضع هناك عن كثب.

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وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء مع العاملين في مصنع مينسك للجرارات، إنه لن يترك منصب الرئاسة تحت الضغط، لكنه مستعد لتسليم صلاحياته فقط بعد اعتماد دستور جديد.

وأضاف: "هناك حاجة لدستور جديد.. عرض علي خياران.. لقد رفضتهما لأنهما يختلفان قليلا عن خيار آخر.. نحن نعمل لوضع الخيار الثالث.. نعرض عليهم، تعالوا لنجلس ونضع الدستور ونقدمه للاستفتاء.. وسأسلمكم سلطاتي وفقا الدستور.. لكن ليس تحت الضغط أو عبر الشارع".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه مستعد لأن يترك منصبه عاجلا أم آجلا.

وتمر بيلاروس حاليا بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات معارضة واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما ترفضه المعارضة.

المصدر: رويترز