اليابان تدعو لتنسيق بين دول مجموعة السبع لتحفيز النمو العالمي ومكافحة كورونا

دعت اليابان الاثنين إلى التنسيق بين دول مجموعة السبع لتحفيز النمو العالمي ومكافحة جائحة كورونا، التي تجاوز عدد المصابين بها حول العالم 21 مليونا، بينما تخطى عدد الوفيات 700 ألف.

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وقال وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم الاثنين، إن بلاده تأمل في التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع في السعي لاحتواء سريع لجائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي بقوة.

أدلى آسو بهذا التصريح للصحفيين بعد حضوره اجتماعا عبر الهاتف مع قيادات القطاع المالي بالدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال آسو "أبلغت اجتماع مجموعة السبع بأنه يتعين علينا السعي لتحقيق توازن بين الحاجة لاحتواء الجائحة والحفاظ على حركة الاقتصاد".

المصدر: رويترز