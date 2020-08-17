 
مباشر

تشاووش أوغلو يسارع للقاء رئيس الدومينيكان الجديد فور تنصيبه

أخبار العالم

تشاووش أوغلو يسارع للقاء رئيس الدومينيكان الجديد فور تنصيبه
https://www.aa.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojkd

سارع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، للقاء رئيس جمهورية الدومينيكان الجديد لويس أبي نادر الذي انتخب مؤخرا وتم تنصيبه اليوم.

إقرأ المزيد
أبي نادر يؤدي اليمين رئيسا للدومينيكان ويحذر من تحديات قاسية تواجهها بلاده
أبي نادر يؤدي اليمين رئيسا للدومينيكان ويحذر من تحديات قاسية تواجهها بلاده

وأوضح تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، أنه أبلغ تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى نظيره الدومينيكي أبي نادر.

وأضاف تشاووش أوغلو، أنه سلم أيضا دعوة من أردوغان لأبي نادر لزيادة تركيا في أقرب وقت ممكن.

وذكر أنه بحث مع رئيس الدومينيكان، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة القطاعات والمجالات.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، شارك في مراسم تنصيب أبي نادر رئيسا جديدا للبلاد.

وخلال الزيارة التقى تشاووش أوغلو عددا من نظرائه، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا