تشاووش أوغلو يسارع للقاء رئيس الدومينيكان الجديد فور تنصيبه

سارع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، للقاء رئيس جمهورية الدومينيكان الجديد لويس أبي نادر الذي انتخب مؤخرا وتم تنصيبه اليوم.

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وأوضح تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، أنه أبلغ تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى نظيره الدومينيكي أبي نادر.

وأضاف تشاووش أوغلو، أنه سلم أيضا دعوة من أردوغان لأبي نادر لزيادة تركيا في أقرب وقت ممكن.

وذكر أنه بحث مع رئيس الدومينيكان، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة القطاعات والمجالات.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، شارك في مراسم تنصيب أبي نادر رئيسا جديدا للبلاد.

وخلال الزيارة التقى تشاووش أوغلو عددا من نظرائه، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: "الأناضول"