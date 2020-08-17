فرق إسرائيلية وإماراتية تبدأ بلورة اتفاقات التطبيع

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن فرقا من إسرائيل والإمارات بدأت ببلورة تفاصيل اتفاقات التطبيع تمهيدا لخوض مفاوضات علنية بين البلدين في أبو ظبي.

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ونقلت الهيئة عن صحيفة "هآرتس" أن توجه البعثة الإسرائيلية إلى الإمارات تأخر بسبب خلافات داخلية تخص صلاحيات مجلس الأمن القومي والموساد ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أن ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية شرعوا في فحص عدة مبان، قد تستخدم مقرا للسفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وقالت "هآرتس" إن العديد من الوزراء ولا سيما من "كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس، يشعرون بالغضب بسبب التفاف نتنياهو على وزارة الخارجية وعدم إحاطتها علما بالاتصالات الجارية مع أبو ظبي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي دشنا أمس الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب، الخميس الماضي، اتفاق التطبيع "التاريخي"، برعاية أمريكية.

المصدر: RT + رويترز