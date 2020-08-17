بريطانيا تلوح بالعقوبات على المسؤولين عن العنف في بيلاروس

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بلاده لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وتتعاون مع شركائها لفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين هناك.

وجاء في تصريح للوزير البريطاني، نشرته وزارته اليوم الاثنين: "لقد تابع العالم بفزع العنف الذي استخدمته السلطات البيلاروسية لقمع الاحتجاجات السلمية التي أعقبت هذه الانتخابات الرئاسية المزورة. المملكة المتحدة لا تعترف بنتائج هذه الانتخابات. نحن بحاجة ماسة، بواسطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للتحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات التي جعلت الانتخابات غير نزيهة، وكذلك في القمع الرهيب الذي أعقب ذلك".

يذكر أن اللجنة المركزية للانتخابات أعلنت عن فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد 9 أغسطس بحصوله على نحو 80%، حسب النتائج الأولية.

ولم تعترف المعارضة بنتائج الانتخابات. وتشهد المدن البيلاروسية احتجاجات منذ ذلك الحين. وتقوم الشرطة بتفريق المظاهرات وتوقيف المشاركين فيها.

المصدر: تاس