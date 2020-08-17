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لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة انتخابات في بيلاروس

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لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة انتخابات في بيلاروس
Reuters
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إنه لن تكون هناك إعادة انتخابات في الجمهورية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي، في لقاء اليوم الاثنين مع العاملين في مصنع مينسك للجرارات، أن تكرار الانتخابات الرئاسية كما يطالب البعض، يعني اختفاء المصانع والمؤسسات الإنتاجية العملاقة في البلاد، وقال: "وسنقضي على كل شيء خلال نصف عام".

ونقلت وكالة "بيلتا"، عنه القول: "لا تنتظروا مني أبدا أن أفعل شيئا من هذا القبيل تحت الضغط. لن تكون هناك إعادة انتخاب. لأنه لن يكون بعد ذلك، لا مصنع مينسك للجرارات ولا مصنع مينسك للسيارات ولا مصنع بيلاروس لإنتاج الشاحنات العملاقة. سيختفي وسيتدمر كل شيء في غضون ستة أشهر".

وطالب بتنفيذ إعادة توزيع السلطة من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال المظاهرات في الشارع.

المصدر: تاس

 

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