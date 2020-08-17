تركيا: سندافع عن حقوقنا في شرق المتوسط وأرمينيا تتجاوز حدودها بتدخلها بهذا الملف

اعتبر الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن إبداء أرمينيا رأيها بملف شرق المتوسط، يشكل مثالا لتجاوز حدودها ولتصرفاتها غير المسؤولة، وأكد أن بلاده ستدافع عن حقوقها هناك.

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وأكد أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط.

وأوضح أقصوي في بيان، الاثنين، أن أرمينيا تقع في خطأ جوهري حيال مكانتها في الجغرافيا العالمية والجغرافيا التي تتواجد فيها.

وأضاف أن المسألة التي تحاول أرمينيا إبداء الرأي حولها تتعلق بشرق المتوسطـ وليس ببحيرة سيفان.

وتابع قائلا: "أرمينيا التي لا تطل على أي بحر في المنطقة، تعتقد أنها تمتلك الحق في إبداء الرأي حيال المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وهذا مؤشر على الاتفاق الخبيث ضد تركيا".

وأشار إلى أن كافة "التحالفات الشريرة" لن تتمكن من ردع تركيا وإجبارها على التراجع عن حماية مصالحها في المنطقة.

المصدر: "الأناضول"