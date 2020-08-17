مرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس: أنا مستعدة لأكون زعيمة قومية للبلاد

أعلنت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الاثنين، استعدادها لتصبح زعيمة قومية للبلاد.

وقالت تيخانوفسكايا، في رسالة فيديو نشرت على موقع "يوتيوب": "أنا مستعدة لتحمل المسؤولية والعمل كزعيم قومي، حتى يهدأ وضع البلد ويعود إلى إيقاعه الطبيعي".

وطالبت تيخانوفسكايا، بالإفراج عن "جميع المعتقلين السياسيين" في الجمهورية، والقيام "في أقرب وقت ممكن بإعداد أساس تشريعي وتوفير الشروط لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة - انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة يقبلها المجتمع الدولي، دون قيد أو شرط".

المصدر: تاس