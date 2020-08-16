البرازيل تسجل 23101 إصابة و620 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، عن حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 23101 إصابة و620 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 23101 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 مليون و340197 إصابة.

وأضافت أنها وثقت وفاة 620 شخصا مصابا بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 107852.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع كبير مقارنة مع ما أعلن عنه يوم السبت، حيث تم تسجيل 50644 إصابة، و1060 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز