ماكرون: على الاتحاد الأوروبي دعم المحتجين السلميين في بيلاروس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي لدعم المظاهرات في بيلاروس التي خرجت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية هناك.

وكتب ماكرون على حسابه على "تويتر": "على الاتحاد الأوروبي أن يكمل حشد الدعم لمئات الآلاف من مواطني بيلاروس، والذين يحتجون سلميا للمطالبة باحترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم".

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

وشارك عشرات الآلاف من معارضي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مظاهرة احتجاجية، بعد ساعات من تجمع لأنصاره وسط العاصمة مينسك.

وتجمع أنصار المعارضة عند النصب التذكاري للنصر في الحرب الوطنية العظمى عصر الأحد، وتوجهوا إلى ساحة الاستقلال وسط العاصمة، حيث اختتمت قبل ذلك مظاهرة لأنصار ألكسندر لوكاشينكو.

وطالب معارضو الرئيس البيلاروسي برحيله من منصب الرئاسة وإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات الأيام الماضية.

واستمرت المظاهرة نحو 5 ساعات دون أي تدخل من قبل الشرطة ووسط أجواء هادئة، انسحب المحتجون بعدها من ساحة الاستقلال في المساء، واعتصم البعض عند اثنين من السجون، حيث يحتجز السياسيون المعارضون البارزون سيرغي تيخانوفسي وفيكتور باباريكو ونيكولاي ستاتكيفيتش.

المصدر: "رويترز + وكالات"