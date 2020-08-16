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إسبانيا.. المئات يتظاهرون في مدريد رفضا للكمامات

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إسبانيا.. المئات يتظاهرون في مدريد رفضا للكمامات
Reuters
تظاهرات وسط مدريد- 16/08/2020
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تظاهر المئات في العاصمة الإسبانية مدريد رفضا لقيود ارتداء الكمامات وتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إسباني ضخم في ساحة بوسط مدريد.

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وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "الفيروس غير موجود" و"الكمامة تقتل" و"لسنا خائفين".

وقالت إحدى المتظاهرات بيلار مارتن (58 عاما) المتحدرة من سرقسطة (شمال شرق) إنها جاءت للمشاركة في التحرك لأنها تعتقد أن حكومات العالم تغالي في عدد الأشخاص المصابين بهدف الحد من الحريات العامة... "إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب".

وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة بينها إغلاق النوادي الليلية وحظر التدخين في الأمكنة التي لا تلبي معايير التزام التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.

المصدر: أ ف ب

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