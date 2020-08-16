زوجة الرئيس البرازيلي تعلن تعافيها من كورونا

أكدت ميشيل بولسونارو زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأحد، أن الفحوص الأخيرة أثبتت تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد أسبوعين من إصابتها بالمرض.

وقالت: "أشكركم من أجل دعائكم وكل ما قمتم به من أعمال تنم عن الحب".

وتعرض العديد من أفراد أسرة الرئيس للإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث توفيت جدة ميشيل بالمرض قبل أيام، وأصيب الرئيس نفسه في يوليو الماضي، كما أثبتت الفحوص الأخيرة، إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت حتى أمس السبت، 107232 وفاة، في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة نحو 3.3 مليون حالة.

المصدر: "رويترز"