بيلاروس.. مظاهرات للمعارضة في مينسك بعد تجمع أنصار لوكاشينكو

شارك عشرات الآلاف من معارضي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مظاهرة احتجاجية، بعد ساعات من تجمع أنصاره وسط العاصمة مينسك.

وتجمع أنصار المعارضة عند النصب التذكاري للنصر في الحرب الوطنية العظمى عصر الأحد، وتوجهوا إلى ساحة الاستقلال وسط العاصمة، حيث اختتمت قبل ذلك مظاهرة لأنصار ألكسندر لوكاشينكو.

وطالب معارضو لوكاشينكو برحيله من منصب الرئاسة وإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات الأيام الماضية.

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واستمرت المظاهرة نحو 5 ساعات دون أي تدخل من قبل الشرطة ووسط أجواء هادئة. وانسحب المحتجون من ساحة الاستقلال في المساء، واعتصم البعض عند اثنين من السجون، حيث يحتجز السياسيون المعارضون البارزون سيرغي تيخانوفسي وفيكتور باباريكو ونيكولاي ستاتكيفيتش.

وأفادت وسائل إعلام بيلاروسية بأن عدد المشاركين في المظاهرات المعارضة بلغ أكثر من 100 ألف شخص، فيما لم تقدم وزارة الداخلية أي تقديرات لعدد المتظاهرين.

يذكر أن الاحتجاجات في بيلاروس انطلقت بعد الإعلان عن فوز الرئيس لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات