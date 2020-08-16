فشل خلطة أعشاب رئيس مدغشقر في منع تفشي كورونا

تكافح المستشفيات في مدغشقر زيادة حالات الإصابة بكورونا، فيما كان الرئيس أندري راجولينا يروج لعقار محلي أكد نجاعته في مواجهة فيروس كورونا وآثاره.

وتضاعفت الحالات 4 مرات في الشهر الماضي مع أكثر من 13 ألف إصابة، و162 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع مناطق الجزيرة باستثناء منطقة واحدة.

وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ، يقف الرئيس راجولينا بجانب مزيج الأعشاب المسمى "كوفيد – أورغانيك"، والذي تم إطلاقه في ضجة كبيرة في أبريل الماضي، والذي يتم إنتاجه من قبل معهد "ملغاشي" للبحوث التطبيقية من نبات الشيح المستخدم في علاج الملاريا، ونباتات أخرى.

وتم تسويق المزيج كوسيلة وقائية وعلاجية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ جرى تقديمه للأطفال في المدراس.

ووزع الرئيس المنشط في وقت سابق من الشهر، إلى جانب الضروريات مثل الأرز والزيت والسكر على المجتمعات الفقيرة في العاصمة أنتاناناريفو.

وقال: "الوباء لن يدوم ويمر فقط وسنهزمه"، مشيرا إلى أن عدد المصابين ليس مرتفعا في ضواحي العاصمة، حيث بدأ التوزيع المجاني للمشروب قبل بضعة أشهر.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها "ترحب بالابتكارات القائمة على العلاجات التقليدية"، لكنها "تريد أدلة علمية قبل دعم استخدامها".

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي نتائج للتجارب السريرية، على الرغم من أن ذلك لم يمنع هذا المنشط من أن يصبح مصدر فخر إفريقي بالنسبة للبعض، حيث تم إرسال شحنات مجانية منه إلى عشرات الدول الإفريقية.

المصدر: "وكالات"