إثيوبيا: اتفاق الإمارات وإسرائيل يحظى بأهمية قصوى لضمان السلام في العالم

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن ترحيب بلاده باتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات الخميس الماضي.

وذكر آبي في بيان نشره اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "باسمي شخصيا وباسم جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أود توجيه التهاني من صميم قلبي إلى شعبي وحكومتي إسرائيل والإمارات بالقرار المصيري لتطبيع العلاقات بين الدولتين".

وشدد على أن مثل هذه "القرارات التاريخية" تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للمساعي العالمية الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار".

وثمن آبي الجهود القيادية لـ"شقيقه" ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن ثقته بأن يتم "إيجاد السبيل المودي إلى السلام المستدام في الشرق الأوسط".

المصدر: RT