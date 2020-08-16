روسيا تدرس مقترحات أمريكية بشأن الفضاء منها إنشاء خطوط ساخنة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم، إن موسكو تدرس مقترحات أمريكية بشأن الفضاء الخارجي، بما في ذلك إنشاء خطوط اتصالات ساخنة لمنع الحوادث.

وأضاف نائب الوزير، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "هناك أفكار مختلفة. أخبرنا الأمريكيون بأفكارهم. ونحن بالطبع نفكر بجدية في ما اقترحوه علينا، بما في ذلك اقتراح بإنشاء خطوط اتصال لمنع الحوادث في الفضاء".

في الوقت نفسه، لفت ريابكوف الانتباه إلى أنه في هذه الحالة يستحيل سحب عناصر محددة منفردة من اللوحة العامة.

وقال: "ويتعلق ذلك بموضوع الفضاء ككل. ما يحدث هناك كان له وسيظل له تأثير متزايد على مهمة ضمان الاستقرار الاستراتيجي. ولكن داخل هذا الملف الفضائي، هناك مواضيع لا ينبغي أن يتم عزلها عن غيرها بشكل مصطنع عن الأمور الأخرى".

وأشار ريابكوف إلى أنه خلال المحادثات المقبلة في فيينا يومي 17 و 18 أغسطس، "لا يمكن إلا أن تناقش" قضية الفضاء الخارجي، لكن لن تكون هناك محادثات معمقة بشأنها.

وأوضح أن "هذا هو الاتفاق المبدئي بين الطرفين".

المصدر: تاس