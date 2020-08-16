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ليتوانيا تنفي ما أكده لوكاشينكو عن حضور الناتو عند حدود بيلاروس

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ليتوانيا تنفي ما أكده لوكاشينكو عن حضور الناتو عند حدود بيلاروس
Reuters Ints Kalnins
قوات لحلف الناتو - صورة أرشيفية
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نفى وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكافيتشوس صحة ما صرح به الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن تكثيف حلف الناتو تواجده العسكري عند حدود بيلاروس.

ووصف لينكافيتشوس في تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في "تويتر" لوكاشينكو بأنه "رئيس سابق"، قائلا: "التصريح الأخير من رئيس بيلاروس السابق بشأن زيادة الناتو تواجد قواته عند حدود بيلاروس، كذب".

ورجح الوزير الليتواني أن هذا الكلام جاء على لسان الرئيس البيلاروسي "في محاولة يائسة لتبرير طلب الدعم الروسي وتدمير استقلالية البلاد بالكامل"، معتبرا ذلك "أمرا مؤسفا".

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وحذر لينكافيتشوس روسيا من "التخطيط للتدخل في دولة مجاورة تحت غطاء طلب الدعم الغريب هذا".

ونشر لينكافيتشوس تغريدة بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية عن إطلاق مناورات مفاجئة قرب حدود ليتوانيا، وسط تصعيد التوتر بين الجارتين.

ويأتي ذلك في وقت تمر فيه بيلاروس بموجة مظاهرات معارضة، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورفض ثلاثة من منافسي الرئيس في الانتخابات الاعتراف بنتائجها، فيما يحمل لوكاشينكو قوى أجنبية المسؤولية عن زعزعة استقرار البلاد.

المصدر: RT

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