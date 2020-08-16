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لوكاشينكو لمناصريه في ساحة مينسك: تستحقون مني أن أركع لكم

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لوكاشينكو لمناصريه في ساحة مينسك: تستحقون مني أن أركع لكم
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن أنصاره، الذين تجمعوا في ساحة الاستقلال في العاصمة مينسك في تظاهرة جماهيرية حاشدة لدعمه ودعم الحكومة اليوم يستحقون منه يركع لهم.

وقال: "شكرا جزيلا لكم. ها أنا راكع أمامكم هنا، لأول مرة في حياتي. أنتم تستحقون ذلك".

المصدر: تاس

 

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