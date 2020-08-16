لوكاشينكو لمناصريه في ساحة مينسك: تستحقون مني أن أركع لكم

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن أنصاره، الذين تجمعوا في ساحة الاستقلال في العاصمة مينسك في تظاهرة جماهيرية حاشدة لدعمه ودعم الحكومة اليوم يستحقون منه يركع لهم.

وقال: "شكرا جزيلا لكم. ها أنا راكع أمامكم هنا، لأول مرة في حياتي. أنتم تستحقون ذلك".

Лукашенко - Я стою перед вами на коленях, сказал, но на колени не встал, опять соврал.

Видео pic.twitter.com/crquF7Yvnx — ШАМАН #ВсяВластьНароду! (@revtvc) August 16, 2020

المصدر: تاس