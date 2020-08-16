وزير الدفاع الصربي: صورة العسكريين الصرب في مينسك مزيفة

قال وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، إن الصورة التي ظهر فيها عسكريون صرب في مينسك، مزورة وتم تركيبها.

وأضاف الوزير، في حديث نشره المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الصربية الليلة الماضية: "في الوقت الحالي، يوجد في بيلاروس 9 من العسكريين الصرب. وهم معزولون في ساحة تدريب عسكرية في بريست، حيث يستعدون للمشاركة في تنافس للقناصة. وصل جنودنا إلى مينسك في 10 أغسطس على متن رحلة تجارية، ولم يتجولوا في أنحاء المدينة بل تم نقلهم على الفور إلى المعسكر".

ووصف الوزير، الصور التي يزعم فيها أن العسكريين الصرب يتنقلون فيها ضمن شوارع مينسك في عربة عسكرية، بالكذبة. وقال: "تظهر في الصورة عربة هامر غير مدرعة، والجيش الصربي ليس لديه مثل هذه المركبات، لدينا فقط عربات مدرعة، وكلها موجودة في صربيا ولم تغادر أي منها أراضينا. هذه كذبة تامة، وتركيب للصور، المرتزقة لا يرتدون الزي العسكري لدولهم ولا يحملون لا يوجد مرتزقة يرتدون زي دولتهم شاراتها".

ونوه الوزير بأن هذه الصور، التقطت على الأغلب قبل بضع سنوات في ساحة تدريب للناتو في هوهينفيلس، حيث شارك عناصر من الجيش الصربي في مناورات "الشراكة من أجل السلام" واستخدموا مثل هذه المركبات.

وفيما يتعلق بالصورة من بريست، أقر الوزير بأن الصورة تظهر ضابطا صربيا، قائد فريق القناصة الصربي ميلينتي ريستيتش، الذي ذهب برفقة زميله البيلاروسي المقدم شتوك إلى السوق لشراء الفاكهة والعصائر.

المصدر: تاس