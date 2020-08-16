لوكاشينكو بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية: "بيلاروس ستموت كدولة"

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، متحدثا اليوم الأحد أمام تجمع حاشد في مينسك، إن "بيلاروس ستهلك كدولة إذا وافقت على إعادة إجراء انتخابات".

وأشار إلى أن "قيادة الناتو تطالبنا بإجراء انتخابات جديدة. إذا اتبعنا نهجهم، فسوف نهلك كدولة".

وأضاف لوكاشينكو القول، إنه يعتبر أن الانتخابات الرئاسية قد جرت وتمت بشكل صحيح.

ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك تزوير في الانتخابات عندما تزيد النتائج على 80٪.

تمر بيلاروس حاليا بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات معارضة واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما ترفضه المعارضة.

المصدر: تاس