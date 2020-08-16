بعد أن توعد أردوغان بدفع الثمن.. أنقرة تخاطب بايدن: أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولت!

نددت الرئاسة التركية بشدة بتصريحات المرشح الديمقراطي المتوقع في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جو بايدن بشأن سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مغردا عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، على أن التحليل الذي جاء في كلام بايدن وتداولته وسائل الإعلام مؤخرا "ينم عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق".

وخاطب قالن نائب الرئيس الأمريكي السابق بالقول: "أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن".

ويأتي ذلك ردا على تداول وسائل الإعلام مؤخرا التصريحات الصحفية المسجلة التي أدلى بها بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر الماضي، حيث أبدى قلقه البالغ إزاء نهج أردوغان تجاه الأكراد في تركيا وتعاونه العسكري مع روسيا والوصول إلى القواعد الجوية الأمريكية في تركيا.

ودعا بايدن في هذا التصريح إلى تغيير سياسات الولايات المتحدة تجاه أردوغان وإبداء دعمها علنا للمعارضة التركية لتمكينها من دحر حكومة أردوغان في الانتخابات، متوعدا الرئيس التركي بـ"دفع الثمن".

المصدر: الأناضول