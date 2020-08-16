وزير الاستخبارات الإسرائيلي: نحن بصدد إبرام اتفاق سلام مع السودان

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن تل أبيب باتت قريبة جدا من إبرام اتفاقية سلام مع السودان، بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وقال كوهين في حديث حصري لهيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الأحد إن تل أبيب والخرطوم "بصدد توقيع اتفاق سلام" ومن المتوقع أن تتم هذه "الخطوة التاريخية"، وحتى قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية قولها إن الاتصالات بين حكومتي إسرائيل والسودان مستمرة، فيما تواصل بعثات من كلا الطرفين استعداداتها "على قدم وساق" للتوصل إلى الاتفاق.

كما أعرب كوهين في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن قناعته بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات ستعقبه "اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا".

وقال، حسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز": "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع دول أخرى في إفريقيا وعلى رأسها السودان".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد في فبراير الماضي اجتماعا مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

المصدر: مكان + رويترز