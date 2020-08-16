وسائل إعلام: وفاة أيسلطان حفيد نور سلطان نزارباييف

توفي في لندن أيسلطان، حفيد أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، عن عمر ناهز 29 عاما. وتفيد المعطيات الأولية بأن سبب وفاة الشاب كان سكتة قلبية.

ولد أيسلطان نزارباييف في 26 أغسطس 1990. والده هو رخات علييف الذي توفي عام 2015 في سجن العاصمة النمساوية فيينا.

سابقا، كان هذا الحفيد، يعمل في مجال الأعمال وكرة القدم. وخدم في مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع في كازاخستان. لكنه أدمن لاحقا تعاطي المخدرات، وتم نقله للعلاج في إحدى العيادات الأوروبية.

حكم عليه في خريف 2019 بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء على شرطي في لندن. في 13 فبراير 2020، طلب اللجوء السياسي في بريطانيا.

المصدر: وكالات