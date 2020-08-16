إيران تقيم مراسم العزاء الحسيني هذا العام في "وكر التجسس الأمريكي" بطهران

تقيم التعبئة الطلابية في إيران، مراسم العزاء الحسيني هذا العام في مبنى السفارة الأمريكية المغلقة بطهران، والتي صارت تسميها (وكر التجسس الأمريكي).

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وتنظم هيئة أنصار القائم التابعة للتعبئة الطلابية بجامعات طهران، مراسم العزاء الحسيني في العشرة الأولى من شهر محرم في مبنى السفارة الأمريكية المهجور، وتتضمن هذه المراسم خطب ومواعظ دينية ومراثي حسينية.

وكان طلاب إيرانيون اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية بطهران بعيد انتصار الثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979 واحتجزوا فيها عددا كبيرا من الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين، فيما عرف بأكبر عملية احتجاز للدبلوماسيين في البلد المضيف.

واستمرت أزمة احتجاز الرهائن 444 يوما، وهو الأمر الذي تسبب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن منذ ذلك الحين.

وستقام هذه المراسم في الهواء الطلق مع الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية.

وأكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أن المساعي ستبذل لإقامة مراسم العزاء الحسيني بأفضل صورة ممكنة مع التزام التوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا.

وقال خلال اجتماع المجلس الاجتماعي في البلاد اليوم الأحد: "تقرر أن تقوم الأجهزة التي تتولى دورا مهما في عملية التثقيف باستخدام طاقاتها كي يكون لنا محرم مختلف (عن السابق) وأن نتمكن من إقامة مراسم العزاء بأفضل صورة ممكنة مع التزام التوصيات الصحية.

المصدر: وكالة أنباء فارس