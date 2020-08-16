معارض بيلاروسي ينوي مقابلة سياسيين أمريكيين "مؤثرين للغاية"

سيعقد فاليري تسيبكالو، الذي كان يرغب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة في بيلاروس، لقاءات مع سياسيين أمريكيين "مؤثرين للغاية" في وارسو، التي يخطط هذا السياسي للانتقال إليها مع عائلته.

وقال مصدر في المركز الانتخابي لتسيبكالو، إن "هذا الانتقال إلى بولندا، لن يحدث الآن فورا، بل سيتم في الأيام القليلة القادمة. نعم، لديه مثل هذه الخطط للانتقال إلى وارسو. ستكون هذه إقامة مؤقتة. من المفترض أن يلتقي فاليري في وارسو، مع سياسيين ذوي نفوذ كبير من واشنطن".

قبل ذلك، أشار نفس المصدر، إلى أن عائلة تسيبكالو موجودة بالفعل على أراضي أوكرانيا، حيث انتقلوا إليها من روسيا. وغادر السياسي مع ولديه أراضي بيلاروس حتى قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس، خوفا من الملاحقة الجنائية. في وقت لاحق، انضمت إليهم فيرونيكا، زوجة تسيبكالو.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، عن إجراء تفتيش ما قبل التحقيق المسبق في أنشطة غير قانونية من جانب تسيبكالو، وذلك على أساس شكوى من مواطن بيلاروسي من أصول تركية. ودفع ذلك تسيبكالو، إلى مغادرة البلاد والتوجه إلى روسيا، خشية من ملاحقة سلطات بيلاروس له.

المصدر: نوفوستي