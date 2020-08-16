سفير بيلاروس في سلوفاكيا ينشق ويؤيد المحتجين في وطنه

أعلن إيغور ليشينيا سفير بيلاروس لدى سلوفاكيا، عن دعمه للذين خرجوا للمشاركة في الفعالية السلمية في وطنه.

وقال السفير في رسالة فيديو، نشرها على قناة "تيليغرام"، "ناشا نيفا": "وأنا أتضامن مع من نزلوا إلى شوارع المدن بمواكب سلمية حتى تسمع أصواتهم".

وأشار السفير، إلى أنه "صدم بقصص التعذيب والضرب التي يتعرض لها المواطنون في بيلاروس".

وحث السلطات على مراعاة مواقف كافة قطاعات المجتمع، وممثلي القوى السياسية المختلفة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات معارضة واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: تاس