ترامب واثق من فوزه على بايدن ويقطع وعدا انتخابيا يبدو مستحيلا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بالفوز على خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات القادمة ليس في مجمل البلاد فحسب، بل وفي ولاية نيويورك معقل الديمقراطيين.

وقبل أقل من 80 يوما من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، ألقى ترامب اليوم السبت، خطابا في نادي غولف فاخر يملكه في مدينة بدمنستر بولاية نيو جيرسي.

وقيم فرصه بتحقيق الانتصار في نيويورك بـ"الكيبرة"، إذ قال أمام مؤيدين له من أعضاء نقابة شرطة نيويورك تجمعوا في النادي: "أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة".

وشدد على أنه يثق بحدسه أكثر مما يثق بالمعطيات والخبراء، وجدد إصراره على أن استطلاعات الرأي الخاصة التي يجريها تظهر أن نسبة تأييده من الناخبين أعلى بكثير مما يرد في الاستطلاعات العامة، وأن الالتفاف حوله يزداد، وقال: "الناس الذين لم يكن ترامب يعجبهم بدأوا يعجبون به كثيرا".

واعتبر أنه "في حال فازوا (الديمقراطيون) بالانتخابات، ستكون كل مدينة في أميركا تحت الحصار".

ولم ينل أي مرشح جمهوري غالبية الأصوات في نيويورك منذ رونالد ريغن عام 1984.

وقد خسر ترامب في الولاية أمام منافسته الديمقراطية في الانتخابات 2016 هيلاري كلينتون بفارق 22 نقطة، رغم أنها مسقط رأسه.

وتظهر استطلاعات رأي أخيرة تقدم جو بايدن في "الولايات المتأرجحة" مثل بنسلفانيا، التي كثيرا ما تكون حاسمة في سباق انتخابات الرئاسية الأمريكية، كما يمكن أن يفوز في ولايات جمهورية مثل تكساس.

المصدر: أ ف ب