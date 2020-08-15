تركيا.. إصابات كورونا الجديدة تسجل أعلى معدلاتها منذ يونيو

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر أعلى عدد منذ 45 يوما.

وأشار الوزير اليوم السبت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في تركيا بلغ 248 ألفا و117 حالة.

كما أعلن عن تسجيل 21 وفاة جديدة، لتصل حصيلة الضحايا إلى 5955 حالة منذ بدء الوباء.

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وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين بحالة حرجة، الذي بلغ حاليا 668 شخصا.

يذكر أن تركيا تشهد ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وكانت السلطات قد رفعت إجراءات الإغلاق منذ يونيو الماضي، ومن المقرر أن يعاد فتح المدارس في تركيا الشهر المقبل.

المصدر: وكالات