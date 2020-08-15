ظريف: أنباء احتجاز واشنطن ناقلتنا "دعاية رخيصة"

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقارير حول احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط إيرانية بأنها "دعاية رخيصة"، مؤكدا عدم وجود أي علاقة لإيران بتلك الناقلة.

وكتب ظريف على "تويتر" اليوم السبت، أن "قراصنة الكاريبي لهم قضاة ومحاكم خاصة بهم الآن".

"Pirates of the Caribbean" have their own judges and courts now.



Sadly for them, stolen booty wasn't Iran's. Fuel was sold F.O.B. Persian Gulf. Ship and flag weren't ours either.



Hollow, cheap propaganda doesn’t deflect from miserable failure of US diplomatic malpractice at UN. — Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2020

وأضاف: "للأسف بالنسبة لهم، فإن الناقلة المسروقة لم تكن تابعة لإيران. فالوقود تم بيعه بشرط التسليم على ظهر السفينة في الخليج الفارسي. والسفينة والعلم ليسا لنا أيضا".

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ووصف التقرير عن احتجاز السفينة بأنه "دعاية فارغة ورخيصة، لن تصرف النظر عن الفشل المحزن للعمل الدبلوماسي الأمريكي الخبيث في الأمم المتحدة"، وذلك في إشارة إلى فشل تمرير مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت بأن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة إيرانية، قالت إنها تنقل الوقود لفنزويلا.

وكان السفير الإيراني لدى فنزويلا قد نفى صحة التقرير.

المصدر: RT