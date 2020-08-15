 
مباشر

ظريف: أنباء احتجاز واشنطن ناقلتنا "دعاية رخيصة"

أخبار العالم

ظريف: أنباء احتجاز واشنطن ناقلتنا
Reuters Russian Foreign Ministry
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj8d

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقارير حول احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط إيرانية بأنها "دعاية رخيصة"، مؤكدا عدم وجود أي علاقة لإيران بتلك الناقلة.

وكتب ظريف على "تويتر" اليوم السبت، أن "قراصنة الكاريبي لهم قضاة ومحاكم خاصة بهم الآن".

وأضاف: "للأسف بالنسبة لهم، فإن الناقلة المسروقة لم تكن تابعة لإيران. فالوقود تم بيعه بشرط التسليم على ظهر السفينة في الخليج الفارسي. والسفينة والعلم ليسا لنا أيضا".

إقرأ المزيد
طهران تكذب أنباء عن احتجاز أمريكا سفنا إيرانية تنقل الوقود لفنزويلا
طهران تكذب أنباء عن احتجاز أمريكا سفنا إيرانية تنقل الوقود لفنزويلا

ووصف التقرير عن احتجاز السفينة بأنه "دعاية فارغة ورخيصة، لن تصرف النظر عن الفشل المحزن للعمل الدبلوماسي الأمريكي الخبيث في الأمم المتحدة"، وذلك في إشارة إلى فشل تمرير مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت بأن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة إيرانية، قالت إنها تنقل الوقود لفنزويلا.

وكان السفير الإيراني لدى فنزويلا قد نفى صحة التقرير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا