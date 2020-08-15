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إسرائيل تندد بعدم تمديد مجلس الأمن حظر السلاح على إيران

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إسرائيل تندد بعدم تمديد مجلس الأمن حظر السلاح على إيران
Reuters
مجلس الأمن
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، إن قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد حظر السلاح على إيران، سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أشكينازي: "النظام المتطرف في إيران لا يمول الإرهاب فحسب، بل يلعب دورا فعالا في الإرهاب من خلال فروعه في أنحاء العالم ويستخدمه كأداة سياسية".

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وأضاف: "هذا السلوك يمثل خطرا على الاستقرار الإقليمي والدولي".

وأخفقت الولايات المتحدة يوم الجمعة في محاولتها لتمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران.

واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات

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