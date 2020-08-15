إعادة فتح نصب المسيح الفادي في ريو دي جانيرو أمام السياح (فيديو)

أعادت سلطات ريو دي جانيرو فتح المواقع السياحية الرئيسية وبينها تمثال المسيح الفادي الشهير أمام الجمهور، بعد خمسة أشهر من إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير البيئة الأرجنتيني، ريكاردو ساليس، خلال افتتاح النصب: "إعادة فتح نصب المسيح الفادي ترمز إلى إعادة فتح البرازيل للسياحة".

ويقع هذا التمثال على قمة كوركوفادو (710 أمتار فوق مستوى سطح البحر) ويوفر إطلالات بانورامية على المدينة، وقد علقت الزيارات له في مارس عندما فرضت إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

كما أعيد فتح التليفريك الجبلي باو داوكار الذي يوفر إطلالات خلابة من نقطة أخرى في المدينة، وحوض أسماك "أكوا ريو" وعجلة "ريو ستار" العملاقة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن ولاية ريو دي جانيرو التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، سجلت أكثر من 14500 وفاة بفيروس كورونا ونحو 190 ألف إصابة.

المصدر: أ ف ب