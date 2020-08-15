بيلاروس تكذب الادعاءات حول "المرتزقة الصرب" في البلاد

كذبت وزارة الدفاع البيلاروسية التقارير المتداولة في "تلغرام" حول أن السلطات لجأت لمساعدة "مرتزقة" من صربيا في التعامل مع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبينت الوزارة أن المواطنين الصرب الموجودين في بيلاروس هم مشاركون في "الألعاب العسكرية الدولية" السنوية التي ستنطلق هذا العام يوم 23 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن بيلاروس ستحتضن في إطار الألعاب 3 مسابقات ستجرى قرب مدينة برست وسيشارك في إحداها فريق من الجيش الصربي وصل إلى البلاد الاثنين الماضي.

المصدر: نوفوستي