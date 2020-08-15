استطلاع: نصف البرازيليين يرون أن بولسونارو بريء من وفيات كورونا

أظهر استطلاع للرأي في البرازيل أن نحو نصف المواطنين لا يحملون الرئيس جايير بولسونارو "أي مسؤولية" عن وفاة أكثر من 100 ألف مواطن بفيروس كورونا في حصيلة ضحايا تعد الثانية في العالم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة داتافولها أن نصف البرازيليين لا يعتقدون أن الرئيس جايير بولسونارو يتحمل "أي مسؤولية على الإطلاق" عن وفاة أكثر من مئة ألف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "فولها دي ساو باولو" اليوم السبت، أكد 47% من المشاركين أنهم لا ينحون بأي لائمة على الرئيس، و11% اعتبروه مسؤول مباشرا عن ذلك.

كما أظهر الاستطلاع أن بولسونارو يتمتع حاليا بأعلى نسبة تأييد وشعبية سجلتها إدارته منذ بدئها العمل العام الماضي، حيث قال 37% إن ولايته عظيمة أو جيدة، بعدما كانت هذه النسبة عند 32% في يونيو الماضي.

وكان بولسونارو رفض لوقت طويل الاعتراف بخطورة الفيروس وشجع على استخدام دواء مضاد للملاريا لم تثبت فائدته في علاج المرض وأقال وزراء للصحة عارضوا نهجه وشجع المواطنين على معارضة إجراءات العزل العام.

وسجلت البرازيل ثلاثة ملايين و275520 إصابة و106523 وفاة بالفيروس حتى الآن.

المصدر: رويترز