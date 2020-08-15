بومبيو يتهرب من التعليق على مبادرة بوتين لعقد اجتماع دولي حول إيران

فضل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عدم التعليق على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، حول عقد اجتماع افتراضي سباعي لبحث موضوع ملف إيران النووي.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، جرى اليوم السبت، سألت مراسلة قناة "إ بي سي" بومبيو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل دعوة بوتين لعقد لقاء يجمع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا وإيران.

ولم يرد بومبيو على السؤال واكتفى بالتعبير عن أسفه لعدم تأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يمدد حظر توريد الأسلحة لإيران، أمس الجمعة.

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المصدر: تاس