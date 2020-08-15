بومبيو يدعو دول أوروبا للسير على خطى ليتوانيا في تصنيف"حزب الله" تنظيما إرهابيا

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بقرار ليتوانيا إدراج "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب، داعيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو فيلنيوس.

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وذكر بومبيو في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر": "ليتوانيا اتخذت خطوة هامة بحظر "حزب الله" بأكمله في أراضيها كتنظيم إرهابي. نحث شركاءنا الأوروبيين على الاقتداء بليتوانيا ومنعه ("حزب الله") من ممارسة أنشطته في أوروبا".

Lithuania took an important step in banning Hizballah in its entirety as a terrorist organization from its territory. We urge our European partners to follow Lithuania’s example and prevent it from operating in Europe. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 15, 2020

المصدر: RT