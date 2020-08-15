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بومبيو يدعو دول أوروبا للسير على خطى ليتوانيا في تصنيف"حزب الله" تنظيما إرهابيا

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بومبيو يدعو دول أوروبا للسير على خطى ليتوانيا في تصنيف
Reuters Andrew Caballero-Reynolds
مايك بومبيو
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رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بقرار ليتوانيا إدراج "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب، داعيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو فيلنيوس.

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ليتوانيا تصنف
ليتوانيا تصنف "حزب الله" تنظيما إرهابيا

وذكر بومبيو في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر": "ليتوانيا اتخذت خطوة هامة بحظر "حزب الله" بأكمله في أراضيها كتنظيم إرهابي. نحث شركاءنا الأوروبيين على الاقتداء بليتوانيا ومنعه ("حزب الله") من ممارسة أنشطته في أوروبا".

المصدر: RT

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