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لوكاشينكو يحذر من تدخل خارجي مباشر في بلاده

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لوكاشينكو يحذر من تدخل خارجي مباشر في بلاده
Sputnik
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حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من محاولات التدخل الخارجي الفاضح في بلاده، في أعقاب الاحتجاجات التي أثارتها المعارضة التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف لوكاشينكو في اجتماع في مينسك: نحن نرى ما يحدث، ولا داعي لتهدئتنا بالفعاليات والمظاهرات السلمية. نرى صميم ما يحدث... نراه جيدا. لقد قرأنا كتيبات افتعال الثورات الملونة، وأخذت تظهر علائم التدخل الخارجي في بلادنا. لقد توافد المخربون من ليتوانيا وهولندا وأوكرانيا، وبولندا وحتى من روسيا من طرف المعارض نوفالني هناك وسواه لزعزعة بلادنا.

وبدأت الاحتجاجات في بيلاروس في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لوكاشينكو بـ80.1٪ من الأصوات.

المصدر: نوفوستي

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