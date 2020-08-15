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مسلحون يطلقون النار على ناشطة أفغانية في فريق التفاوض مع "طالبان"

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مسلحون يطلقون النار على ناشطة أفغانية في فريق التفاوض مع
Reuters Mohammad Ismail
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أصيبت ناشطة بارزة وعضو في فريق التفاوض الأفغاني مع حركة "طالبان"، بجروح في هجوم مسلح قرب العاصمة كابل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن مسلحين أطلقوا النار على فوزية كوفي وشقيقتها، أمس الجمعة، لدى عودتهما من زيارة لتقديم التعازي في ولاية باروان.

وأوضح المتحدث أن الهجوم وقع عندما خرجت المرأتان من سيارتهما لشراء حاجيات، وأصيبت كوفي العضو في البرلمان ومن أشد منتقدي "طالبان".

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم.

وكانت كوفي نجت من محاولة اغتيال في 2010 عندما أطلق عليها مسلحون النار لدى عودتها إلى كابل بعد مشاركتها في فعالية في يوم المرأة العالمي.

وكوفي، النائبة السابقة لرئيس مجلس النواب، هي إحدى أربع نساء في فريق التفاوض الأفغاني.

وسيبدأ الفريق قريبا محادثات مع "طالبان" سعيا لوضع نهاية للنزاع، الذي يعصف بأفغانستان طيلة 19 عاما.

المصدر: أ ف ب

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