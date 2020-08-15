لوكاشينكو: سأتصل ببوتين لمناقشة الوضع في بيلاروس

أعلن رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة الوضع السائد حاليا في بيلاروس.

وبحسب رئيس بيلاروس، فإن بلاده تتعرض لعدوان خارجي يتم تنفيذه وفق سيناريو "الثورات الملونة".

يذكر أن المعارضة البيلاروسية أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 9 أغسطس، وفاز فيها لوكاشينكو بأكثرمن 80% من أصوات الناخبين.

وخرج أنصار المعارضة إلى الشوارع اعتبارا من مساء الأحد، احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات.

المصدر: تاس