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الحكومة الليبية المؤقتة تبدأ مساعيها للحصول على لقاح روسي أو بريطاني ضد كورونا

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الحكومة الليبية المؤقتة تبدأ مساعيها للحصول على لقاح روسي أو بريطاني ضد كورونا
Reuters Ismail Zitouny
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وجه وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في الشرق، سعد عقوب، الوكلاء والشركات المعنية بالبدء في عروضها للتعاقد على شراء لقاحات كورونا، سواء اللقاح الروسي أو البريطاني.

وقال عقوب في بيان نشرته وزارة الصحة على "فيسبوك" إن ليبيا دخلت على خط الدول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد، وحجز مكانها بينهم.

وأعلنت موسكو في 11 أغسطس الجاري، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، قام بتطويره معهد "غاماليا" الروسي، واجتاز كل الاختبارات.

في حين وصل اللقاح البريطاني، الذي طورته جامعة "أكسفورد" بالتعاون مع "استرازينيكا" البريطانية إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدما.

المصدر: بوابة الوسط الليبية

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