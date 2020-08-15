رجال الإطفاء يعجزون عن وقف زحف الحرائق في كاليفورنيا

امتدت حرائق الغابات، التي بدأت يوم الأربعاء في محمية أنجيليس الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مساحة 11.6 ألف هكتار، وقد تزداد مساحتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية، اليوم الجمعة، أن البيانات الأولية من خدمات الإطفاء، تفيد بتدمير ثلاثة مبان على الأقل، وتشير إلى أن أكثر من 5.4 ألف منزل مهددة. ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات.

في وقت سابق، قالت الأنباء إن حريقا طبيعيا اندلع على منحدرات جبال سان جابرييل بالقرب من لوس أنجلوس، وامتد على مساحة حوالي 4 الاف هكتار.

وذكرت الشركة التلفزيونية KTLA، أنه يشارك في إطفاء النيران حوالي 500 من رجال الإطفاء، و 6 طائرات إطفاء، و 9 طائرات هليكوبتر، و 50 سيارة إطفاء.

ووفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أعرب نائب رئيس خدمة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، ديفيد ريتشاردسون، عن اعتقاده بأن القضاء على بؤرة الحريق سيستغرق عدة أيام. ولم يتم حتى الآن تحديد أسباب الحريق.

المصدر: تاس