الحرس الثوري الإيراني: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل سيسرع زوال الأخيرة ونيل حقوق الشعب الفلسطيني

قال الحرس الثوري الإيراني، إن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، محكوم بالفشل ولن يحقق أي إنجاز لأمريكا وإسرائيل والسعودية، بل سيسرع زوال إسرائيل ونيل حقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر في بيان، اليوم السبت، حول التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، أن "الاتفاق خطأ استراتيجي وحماية تاريخية وخنجر سام في جسد الأمة الإسلامية".

وأضاف أن تطبيع العلاقة بين الإمارات وإسرائيل لن يؤمن المصالح الإسرائيلية، بل "يشكل خطرا على مستقبل أمريكا وداعمي الاتفاق".

وقال الحرس الثوري في البيان إن "الاتفاق خطأ في حسابات الإمارات ومقدمة لجعلها مستعمرة إسرائيلية، ويشكل خطرا على ساكني القصور الزجاجية في الإمارات".

المصدر: RT