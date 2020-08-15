إيران: الولايات المتحدة في أكبر عزلة منذ 75 عاما

قالت طهران اليوم السبت، إن إخفاق واشنطن في تمرير قانون حظر التسلح ضد إيران، يمثل عزلة أمريكية لا سابق لها طوال 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر"، أن "الدبلوماسية الإيرانية إلى جانب قوة الشق القانوني في الاتفاق النووي تمكنت من هزيمة أمريكا مجددا.

وقال موسوي: "على الولايات المتحدة أن تتعظ من هزيمتها في مجلس الأمن وإلا ستواجه المزيد من العزلة".

وجاء هذا التصريح بعد إخفاق الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في محاولتها تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح لإيران.

وصوتت روسيا والصين على مشروع القرار بـ"لا"، وامتنعت عن التصويت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإستونيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، فيما صوتت الولايات المتحدة، وجمهورية الدومينيكان بـ"نعم".

المصدر: RT