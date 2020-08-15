شينزو آبي يرسل القرابين إلى ضريح ضحايا الحرب العالمية الثانية

أرسل رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، القرابين إلى ضريح "ياسوكوني" لضحايا الحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ75 لنهايتها، ممتنعا عن زيارة كان من شأنها أن تثير غضب بكين وسيئول.

وأثارت الزيارات السابقة للقادة اليابانيين إلى ضريح "ياسوكوني" غضب كل من كوريا الجنوبية والصين، كون الضريح المخصص لضحايا الحرب البالغ عددهم 2.5 مليون شخص، يكرم أيضا 14 من قادة اليابان الذين أدينوا كمجرمي حرب من قبل محكمة تابعة للحلفاء.

وتبقى الذكريات المريرة للعدوان العسكري الياباني السابق عميقة في الصين والكوريتين، كما أن العلاقات بين طوكيو وسيئول متوترة بسبب الخلاف حول تعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في مناجم ومصانع اليابان في زمن الحرب.

المصدر: "رويترز"