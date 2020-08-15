فنزويلا تصدر أحكاما بالسجن على 15 شخصا بتهمة المشاركة في عملية الغزو الفاشلة

قضت محكمة فنزويلية الجمعة، بسجن 15 شخصا لأكثر من 20 عاما بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة، اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به.

وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من إصدار حكم بالسجن مدة 20 عاما على جنديين أمريكيين سابقين أدينا بهذا المخطط الذي تم كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطىء البلاد في شهر مايو.

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وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاما الكابتن أنطونيو سيكويا المتهم بقيادة عملية الغزو.

وأضاف أن الفنزويليين الـ15 "اعترفوا بتهم الإرهاب والتمرد والتآمر" في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في 3 مايو من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كاراكاس.

وصرح صعب بأنه تم اعتقال 82 شخصا على خلفية هذه العملية.

وتلقت المجموعة المهاجمة تدريبها في كولومبيا لكن فنزويلا تمكنت من الحصول على معلومات بشأنها حيث كانوا في انتظار المهاجمين.

وأكد الرئيس مادورو أن العملية كانت مؤامرة لاغتياله وتنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو مكانه، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية المباشرة عن هذه العملية التي قالت كاراكاس إنها أسفرت عن مقتل 8 مهاجمين، فيما نفت واشنطن وبوغوتا أي ضلوع لهما في هذا الغزو.

المصدر: أ ف ب