الولايات المتحدة: سنسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم الجمعة، إن واشنطن تسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة.

وحذر سفير إيران بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أن أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي على بلاده، ستقابل بشكل صارم من قبل إيران وشدد على أن خيارات طهران غير محدودة.

وأخفقت الولايات المتحدة يوم الجمعة في محاولتها لتمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران.

واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

المصدر: وكالات