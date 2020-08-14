البرازيل تسجل 50644 إصابة و1060 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 50644 إصابة و1060 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت ثلاثة ملايين و275520 حالة إصابة مؤكدة، و106523 وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع طفيف للفيروس مقارنة مع ما أعلن عنه أمس الخميس، حيث تم تسجيل 60 ألفا و91 إصابة، و1261 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"