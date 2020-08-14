أنقرة: التاريخ لن ينسى من يخون الشعب الفلسطيني ويبيع القضية

كتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تغريدة على "تويتر"، أن التاريخ لن ينسى من يخون الشعب الفلسطيني ويبيع القضية الفلسطينية.

وأضاف قالن أن سياساتهم البائسة لن تردع الذين يؤمنون بالعدالة والحرية، بل ستمنحهم القوة فقط وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

History will not forget those who betray the Palestinian people and sell out the Palestinian cause.

Their miserable policies will not deter but give only strength to those who believe in justice, freedom and nobility.

Turkey will continue to stand by the Palestinian people. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 14, 2020

وكان قالن قد نشر تغريدة بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، قال فيها: "لا شك في أن التاريخ سيسجل هزيمة الأطراف التي خانت الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة".

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والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام وصفه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من قوى بارزة مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، التي أجمعت في بيانات منفصلة على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفسلسطيني ونضاله وتضحياته و"إضعافا" لموقفه.

فيما عدته القيادة الفلسطينية "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

بينما رحبت بالاتفاق كل من مصر والبحرين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT